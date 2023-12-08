iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Мадрид надеется, что их легенда возглавит клуб

"Сливочные" верят в то, что Хаби Алонсо рано или поздно станет им тренером.
Сегодня, 12:30
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Руководство Реал Мадрида определилось с кандидатурой тренера клуба.

Как сообщает издание Relevo, боссов "сливочных" впечатляет работа Хаби Алонсо в Байере и его хотят видеть наставником испанского гранда.

Читай также: Не футболист, а крысолов: звезда Реала справилась с вредителем, который завелся в доме

Функционеры столичного клуба верят в то, что это случится рано или поздно, однако, пока конкретных сроков не называется.

Ранее была информация, что в контракте специалиста с "фармацевтами" прописана сумма отступных, но эта информация была позже опровергнута руководством немецкого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы
Тарьей Бе выиграл спринт в Хохфильцене, два украинца отобрались в гонку преследования Тарьей Бе выиграл спринт в Хохфильцене, два украинца отобрались в гонку преследования
Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон14:20
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Европа14:16
Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы
Биатлон13:58
Тарьей Бе выиграл спринт в Хохфильцене, два украинца отобрались в гонку преследования
Европа13:45
Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ
Европа13:20
Магуайр выиграл награду игрока месяца в АПЛ
Лига Чемпионов13:08
Шахтер сообщил, где будет проводить домашние еврокубковые матчи весной
Европа12:59
Тухель высказался о последнем новичке Баварии
Европа12:30
Реал Мадрид надеется, что их легенда возглавит клуб
Европа12:28
Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов на втором этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK