Реал Мадрид надеется, что их легенда возглавит клуб

"Сливочные" верят в то, что Хаби Алонсо рано или поздно станет им тренером.

Руководство Реал Мадрида определилось с кандидатурой тренера клуба.

Как сообщает издание Relevo, боссов "сливочных" впечатляет работа Хаби Алонсо в Байере и его хотят видеть наставником испанского гранда.

Читай также: Не футболист, а крысолов: звезда Реала справилась с вредителем, который завелся в доме

Функционеры столичного клуба верят в то, что это случится рано или поздно, однако, пока конкретных сроков не называется.

Ранее была информация, что в контракте специалиста с "фармацевтами" прописана сумма отступных, но эта информация была позже опровергнута руководством немецкого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!