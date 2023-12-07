Не футболист, а крысолов: звезда Реала справилась с вредителем, который завелся в доме
Полузащитник Реала Тони Кроос не зря считается одним из самых стабильных игроков в мире.
Немец на протяжении практически десятилетия остается важным игроком в системе "бланкос", и лишь возраст в последнее время дает о себе знать.
Но это проблема футбольная, а вот дома появилась такая, с которой, стоит признать, не каждый футболист справится.
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Было опубликовано видео, на котором можно увидеть борьбу Крооса с крысой, которая завелась у него дома. Хавбек умело балансировал на стуле, пошел в "бой" против переносчика вирусов без перчаток и победил - крыса была заперта в ловушке, после чего они провели битву взглядов.
Напомним, что появилась информация, которая может расстроить фанатов Тони Крооса, ведь нынешний сезон может стать последним в карьере великого полузащитника.
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