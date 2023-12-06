Экс-тренер Реала отказал саудовскому клубу

Лопетеги хочет еще раз попробовать себя в АПЛ.

Хулен Лопетеги отказался от предложения работы из Саудовской Аравии, пишет As.

Испанский специалист предпочел Аль-Иттихаду, который предлагал тренеру 18 млн евро в год.

Однако Лопетеги решил, что не хочет покидать Европу, он хот ел бы еще раз попробовать свои силы в АПЛ.

Напомним, ранее Лопетеги тренировал Реал, сборную Испании и Вулверхэмптон, откуда был ушел летом 2023 года.

Ранее также сообщалось, что Бавария подписала испанского вингера.

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