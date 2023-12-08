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Клопп назвал лучшего защитника в мире

Немецкий специалист отметил своего подопечного.
Сегодня, 17:23
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался об игре защитника клуба Вирджила ван Дейка.

"Так было всегда и так будет всегда. Вирджил – лучший защитник в мире.

Были ли у него менее удачные отрезки? Да. Но если вы покажете мне хоть одного игрока, у которого их не было, буду очень рад с ним познакомиться. Честно говоря, наверное, все мы такие".

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"Когда мы оглядываемся назад, в прошлое, на Рио Фердинанда... Не хочу его обвинять, но разве он был хорош всегда? Или Яп Стам, Сами Хююпя или кто-то еще?

Всегда ли они были идеальны? Нет, никто не был и никто не будет. Так что да, Вирджил в такой форме для нас суперважен", – сказал немецкий тренер в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету 32-летнего нидерландца один гол и два ассиста в 13-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Вирджил ван Дейк

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