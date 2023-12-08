iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы

Немец считает, что провернуть такой трансфер будет нелегко.
Сегодня, 14:16
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, стоит ли фанатам клуба ждать прихода в команду нового центрального защитника на фоне травмы Жоэля Матипа.

Немецкий специалист занизил ожидания болельщиков, напомнив им, что вряд-ли какой-то клуб захочет продать подходящего игрока, а кого угодно "красные" не подпишут.

Читай также: Ливерпуль продлил соглашение с всемирно известным брендом пива

"Все это стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать топового центрального защитника", - заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Жоэль Матип получил разрыв крестообразных связок и, вероятно, больше не сыграет за мерсисайдцев с учетом того, что в конце сезона его контракт с клубом истекает.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп жоэль матип

Статьи по теме

Ливерпуль продлил соглашение с всемирно известным брендом пива Ливерпуль продлил соглашение с всемирно известным брендом пива
Клопп не стал списывать Ман Сити со счетов в борьбе за чемпионство Клопп не стал списывать Ман Сити со счетов в борьбе за чемпионство
Основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона Основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона
МОК допустил росиян и белорусов до ОИ в Париже МОК допустил росиян и белорусов до ОИ в Париже
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон17:00
Тандерволд - победительница женского спринта в Хохфильцене, Меркушина и Джима - в топ-40
Украина16:59
Днепр-1 и Полесье не сумели определить сильнейшего
Украина16:50
Шахтер - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс16:34
"Он уже не тот": Валлин объяснил, почему может победить Джошуа
Формула 116:29
Сюзи Вольфф: Я намерена выяснить, кто был инициатором этой кампании
Бокс15:59
Уайлдер назвал условие для боя с Нганну
Европа15:53
Ювентус готовит расторжение контракта со своей звездой
Бокс15:32
Промоутер Джошуа отреагировал на обвинения Уайлдера в нежелании организовать бой
Европа15:27
МЮ и Боруссия могут провернуть обмен футболистами
Биатлон15:15
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов на втором этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK