Клопп высказался о возможном подписании центрбэка из-за серьезной травмы игрока основы

Немец считает, что провернуть такой трансфер будет нелегко.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, стоит ли фанатам клуба ждать прихода в команду нового центрального защитника на фоне травмы Жоэля Матипа.

Немецкий специалист занизил ожидания болельщиков, напомнив им, что вряд-ли какой-то клуб захочет продать подходящего игрока, а кого угодно "красные" не подпишут.

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"Все это стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать топового центрального защитника", - заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Жоэль Матип получил разрыв крестообразных связок и, вероятно, больше не сыграет за мерсисайдцев с учетом того, что в конце сезона его контракт с клубом истекает.

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