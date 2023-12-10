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Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова

Украинский дуэт сделал свое дело.
Сегодня, 22:30
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Жироны Артем Довбик отличился голом в ворота Барселоны.

Украинский футболист завершил атаку после передачи своего соотечественника Виктора Цыганкова, выкатившего мяч практически на пустые ворота.

Для форварда данный гол стал восьмым в текущем сезоне, а его одноклубник отдал уже третий ассист в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне.

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