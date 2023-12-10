Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
Украинский дуэт сделал свое дело.
Форвард Жироны Артем Довбик отличился голом в ворота Барселоны.
Украинский футболист завершил атаку после передачи своего соотечественника Виктора Цыганкова, выкатившего мяч практически на пустые ворота.
Для форварда данный гол стал восьмым в текущем сезоне, а его одноклубник отдал уже третий ассист в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне.
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