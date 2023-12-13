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Будущий игрок Реала встретился со звездой НБА

Эндрик обменялся футболками с Джейсоном Тейтумом.
Сегодня, 12:04
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Будущий форвард мадридского Реала Эндрик раскрыл свои баскетбольные предпочтения.

Футболист посетил матч между Бостон Селтикс и Кливленд Кавальерс, где "кельты" добыли победу со счетом 120:113.

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После поединка нападающий пообщался и сделал общие фото с звездой Бостона Джейсоном Тейтумом. 

Также бразилец и американец обменялись своими игровыми футболками, однако, Эндрик подарил не клубную форму, а сборной Бразилии, в которую он недавно получил первый вызов и дебютировал после этого.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Джейсон Тейтум Эндрик

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