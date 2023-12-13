Будущий игрок Реала встретился со звездой НБА
Эндрик обменялся футболками с Джейсоном Тейтумом.
Будущий форвард мадридского Реала Эндрик раскрыл свои баскетбольные предпочтения.
Футболист посетил матч между Бостон Селтикс и Кливленд Кавальерс, где "кельты" добыли победу со счетом 120:113.
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После поединка нападающий пообщался и сделал общие фото с звездой Бостона Джейсоном Тейтумом.
Также бразилец и американец обменялись своими игровыми футболками, однако, Эндрик подарил не клубную форму, а сборной Бразилии, в которую он недавно получил первый вызов и дебютировал после этого.
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