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Экс-тренер Шахтера высказался о важности матча против Порту

Паулу Фонсека напомнил своим соотечественникам, что для "горняков" этот матч не только о спортивных достижениях.
Сегодня, 13:11
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился мыслями о предстоящем матче "горняков" против Порту, где он в свое время тоже работал.

По словам португальского специалиста, украинский клуб будет биться не только за достижение спортивного результата, а и за своих соотечественников.

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"Эта игра будет отличаться от первого матча. Сегодня жизнь для Порту усложнится, потому что тогда в 1-м туре у Шахтера было несколько потерь. Только с большими сложностями Порту сможет преодолеть это препятствие.

И есть фактор, который также приходится учитывать. Он связан с тем, что Шахтер смотрит этот матч не только в спортивном смысле, но и как на борьбу во имя своей страны, которая продолжает испытывать различные со стороны россии.

Я не сомневаюсь, что разговор с апелляцией к национальным чувствам игроков, они будут биться за свою Родину. На самом деле в этом даже нет необходимости, потому что они сами переживают из-за ситуации в Украине", - сказал Фонсека.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту

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