Пушич: После поражения все равно горжусь командой

Рулевой донецкого Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о поединке против Порту.

По словам боснийского специалиста, даже учитывая поражение он все равно гордится своими подопечными.

"Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям - качественный футбол с очень достойным соперником.

Поэтому мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию.

Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой командой. Эти поединки важны для процесса обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали.

С одной стороны, я благодарен за такие матчи из-за того, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов до этого момента, мы имели очень тяжелую группу, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол.

Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков, тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе, - тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за имеющейся ситуации, о которой всем известно. Но они очень много работали каждый день, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в замечательном турнире - в Лиге Европы", - заявил Марино.

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