iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пушич: После поражения все равно горжусь командой

Наставник донецкого Шахтера подвел итоги игры против Порту.
Сегодня, 07:57
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Рулевой донецкого Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о поединке против Порту.

По словам боснийского специалиста, даже учитывая поражение он все равно гордится своими подопечными.

"Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям - качественный футбол с очень достойным соперником.

Поэтому мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию.

Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой командой. Эти поединки важны для процесса обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали.

С одной стороны, я благодарен за такие матчи из-за того, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов до этого момента, мы имели очень тяжелую группу, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол.

Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков, тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе, - тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за имеющейся ситуации, о которой всем известно. Но они очень много работали каждый день, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в замечательном турнире - в Лиге Европы", - заявил Марино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту Марино Пушич

Статьи по теме

Наставник Порту: Мы сыграли против сильной команды с хорошими талантами Наставник Порту: Мы сыграли против сильной команды с хорошими талантами
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
МЮ может уволить тен Хага МЮ может уволить тен Хага
NaVI в невероятном матче за жизнь вышли в плей-офф на Blast Premier World Final 2023 NaVI в невероятном матче за жизнь вышли в плей-офф на Blast Premier World Final 2023
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа10:59
МЮ может уволить тен Хага
Киберспорт10:51
NaVI в невероятном матче за жизнь вышли в плей-офф на Blast Premier World Final 2023
Другие страны10:26
Шикарные пейзажи: Роналду посетил исторические места Саудовской Аравии
Европа10:21
Многомиллионый новичок Челси высказался о неудачном старте в клубе
Лига Европы10:15
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
Европа09:56
Наставник Порту: Мы сыграли против сильной команды с хорошими талантами
Киберспорт09:52
BLAST Premier: World Final 2023: онлайн-трансляция решающей третьей карты NaVi - Ence
Лига конференций09:42
Лига конференций-2023/24: Заря сыграет с Брейдабликом, Айнтрахт на выезде с Абердином, Лилль примет Клаксвик
Европа09:27
Жирона - лидер среди топ-5 европейских чемпионатов по количеству набранных очков
Лига Чемпионов09:18
Ньюкасл - Милан 1:2 видео голов и лучших моментов матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK