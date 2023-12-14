iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека

Нидерландец может оказаться в Айнтрахте.
Сегодня, 18:22
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Инсайдер Николо Скира сообщает о возможном переходе полузащитника Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек в Айнтрахт на аренду во вторую половину сезона.

Клубы ведут переговоры, но детали соглашения не раскрываются. Согласно Трансфермаркту, стоимость нидерландца оценивается в 10 миллионов евро.

Читай также: Манчестер Юнайтед определился с потенциальной заменой Тен Хагу

Напомним, ван де Бек выступает за Манчестер Юнайтед с 2020 года, перейдя из Аякса.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца всего один матчах в рамках АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт манчестер юнайтед Донни ван де Бек

Статьи по теме

Джоан Роулинг одобряет: английский The Sun поделился "магическим" инсайдом Джоан Роулинг одобряет: английский The Sun поделился "магическим" инсайдом
Рэтклифф намерен провести аудит работы МЮ Рэтклифф намерен провести аудит работы МЮ
Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ
МЮ может уволить тен Хага МЮ может уволить тен Хага
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ММА19:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:51
Роналду, Чех и Дрогба: Моуринью назвал свою команду мечты
Киберспорт19:40
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Heroic, матч FaZe обыграли G2
Европа19:24
Президент ПСЖ оценил работу Энрике в клубе
Европа19:17
Матч Премьер-лиги впервые рассудит женщина
Европа18:55
Артета не будет наказан за критику в адрес судей АПЛ
Европа18:48
Тоттенхэм готов заплатить солидную сумму за нападающего РБ Лейпцига
Европа18:22
Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека
Формула 118:08
Пит-стоп в полной темноте: Ред Булл похвастал мастерством своих механиков
Европа17:50
Хави высказался о неудачах Барселоны в последних матчах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK