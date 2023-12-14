Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека

Нидерландец может оказаться в Айнтрахте.

Инсайдер Николо Скира сообщает о возможном переходе полузащитника Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек в Айнтрахт на аренду во вторую половину сезона.

Клубы ведут переговоры, но детали соглашения не раскрываются. Согласно Трансфермаркту, стоимость нидерландца оценивается в 10 миллионов евро.

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Напомним, ван де Бек выступает за Манчестер Юнайтед с 2020 года, перейдя из Аякса.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца всего один матчах в рамках АПЛ.

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