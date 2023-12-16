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Дженоа - Ювентус: видео голов и лучших моментов матча 15.12.2023

Туринский клуб сенсационно потерял очки.
Сегодня, 08:24
Дженоа - Ювентус / Getty Images
Дженоа - Ювентус / Getty Images

В пятницу, 15 декабря, состояся первый матч 16-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Ювентусом.

Туринский клуб открыл счет в средине первого тайма благодаря точному голу Кьезы.

На старте второй половины встречи хозяева отыгрались. Украинский полузащитник Руслан Малиновский принял участие в атаке, а гол забил Гудмундссон.

До конца поединка создали несколько моментов, но выявить победителя так и не смогли.

Вашему вниманию видео всех голов матча Дженоа - Ювентус в Серии А:

Дженоа - Ювентус 1:1
Голы: Гудмундссон, 48 - Кьеза, 28.

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Дрэгушин - Сабелли (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Малиновский, Васкес (Экубан, 46) - Мессиас (Хапс, 90+3), Гудмундссон.

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данилу - Камбьясо (Йылдиз, 88), Маккенни, Локателли, Миретти (Илинг-Джуниор, 74), Костич (Веа, 68) - Кьеза, Влахович (Милик, 68).

Предупреждения: Бадель, Малиновский - Данилу, Маккенни, Милик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус дженоа

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