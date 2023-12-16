Дженоа - Ювентус: видео голов и лучших моментов матча 15.12.2023
В пятницу, 15 декабря, состояся первый матч 16-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Ювентусом.
Туринский клуб открыл счет в средине первого тайма благодаря точному голу Кьезы.
На старте второй половины встречи хозяева отыгрались. Украинский полузащитник Руслан Малиновский принял участие в атаке, а гол забил Гудмундссон.
До конца поединка создали несколько моментов, но выявить победителя так и не смогли.
Вашему вниманию видео всех голов матча Дженоа - Ювентус в Серии А:
Дженоа - Ювентус 1:1
Голы: Гудмундссон, 48 - Кьеза, 28.
Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Дрэгушин - Сабелли (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Малиновский, Васкес (Экубан, 46) - Мессиас (Хапс, 90+3), Гудмундссон.
Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данилу - Камбьясо (Йылдиз, 88), Маккенни, Локателли, Миретти (Илинг-Джуниор, 74), Костич (Веа, 68) - Кьеза, Влахович (Милик, 68).
Предупреждения: Бадель, Малиновский - Данилу, Маккенни, Милик.
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