Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Главный Ливерпуля Юрген Клопп высказался о шансах клуба на победу в АПЛ.

"Я с самого начала знал, что у нас очень хорошая команда. Все мы знали, как хорошо могут играть эти парни.

Но все команды, которые борются за топ-4, просто выдающиеся. Мы провели хорошую предсезонку, в ходе которой ни разу не тренировали игру 10 на 11, а ведь в первых пяти матчах нам часто приходилось играть именно так. Мы справились с этим, и это помогает сплотиться".

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"Мне нравятся шаги, которые мы делаем. Нужно посмотреть, достаточно ли они велики. Но я вижу развитие. Это мне и нужно, чтобы понять, где это все может закончиться", – сказал немец в интервью Sky Sports.

Напомним, в воскресенье, 17 декабря, Ливерпуль сыграет против Манчестер Юнайтед в рамках 17-го тура АПЛ.

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