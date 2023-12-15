iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп: Ливерпуль не нашел свой ритм

Немецкий специалист взял ответственность на себя.
Сегодня, 09:51
Юнион - Ливерпуль / Getty Images
Юнион - Ливерпуль / Getty Images

Юрген Клопп попытался объяснить неожиданное поражение Ливерпуля в Лиге Европы.

Напомним, вчера бельгийский Юнион обыграл Ливерпуль, однако на положение команд в таблице это уже никак не повлияло.

Клопп считает, что сам стал виновником поражения своей команды, сделав слишком много изменений в составе. А Юнион по итогу полностью заслужил свои три очка.

"Заслуженная победа Юниона. Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому Ливерпуль не нашел свой ритм.

Голы, которые мы пропустили, были необязательными. На последних минутах мы могли сравнять счет, может быть, трижды.

Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа Юниона заслуженная. Хотя я сейчас слышал, что первый гол мог быть забит из положения вне игры, но никто наверняка не скажет. Посмотрим, но какая уже разница?" – цитирует немца Goal.

Ранее также сообщалось, что тренер ПСЖ поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт
Бельгийский Унион сенсационно обыграл Ливерпуль Бельгийский Унион сенсационно обыграл Ливерпуль
Ливерпуль вернет своего хавбека из неудачной аренды в Германии Ливерпуль вернет своего хавбека из неудачной аренды в Германии
Ливерпуль может снова подписать форварда из Бундеслиги Ливерпуль может снова подписать форварда из Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:16
Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
Бокс12:58
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
Киберспорт12:52
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
Украина12:24
"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Европа12:22
Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт
Европа11:56
Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером
Европа11:31
Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе
Формула 110:59
Пилот Макларен стал обладателем почетной премии
Лига Европы10:45
Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"
Футбол10:24
Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK