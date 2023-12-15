Клопп: Ливерпуль не нашел свой ритм

Юрген Клопп попытался объяснить неожиданное поражение Ливерпуля в Лиге Европы.

Напомним, вчера бельгийский Юнион обыграл Ливерпуль, однако на положение команд в таблице это уже никак не повлияло.

Клопп считает, что сам стал виновником поражения своей команды, сделав слишком много изменений в составе. А Юнион по итогу полностью заслужил свои три очка.

"Заслуженная победа Юниона. Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому Ливерпуль не нашел свой ритм.

Голы, которые мы пропустили, были необязательными. На последних минутах мы могли сравнять счет, может быть, трижды.

Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа Юниона заслуженная. Хотя я сейчас слышал, что первый гол мог быть забит из положения вне игры, но никто наверняка не скажет. Посмотрим, но какая уже разница?" – цитирует немца Goal.

Ранее также сообщалось, что тренер ПСЖ поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!