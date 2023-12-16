"Мы не торопимся": Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Итальянец точно будет в клубе до последнего дня своего контракта.

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти в очередной раз высказался о своем будущем в стане "сливочных".

По словам итальянского специалиста, у него еще есть время, чтобы переподписать контракт.

"Я пробуду здесь до 30 июля 2024 года. Это время, за которое я должен разобраться с новым контрактом. Мы не торопимся", - заявил наставник мадридцев.

Напомним, ранее сообщалось, что вскоре Карло Анчелотти встретится с Флорентино Пересом, чтобы обсудить будущее.

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