В ближайшее время решится судьба Анчелотти в Реале

Президент мадридского Реала Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти встретятся в ближайшие дни для обсуждения будущего итальянского тренера.

По информации издания Marca, вероятность подписания нового контракта выше, чем возможность его ухода. На данный момент клуб не рассматривает других тренеров на следующий сезон, а сам Анчелотти выражает желание остаться, не рассматривая работу в другом клубе.

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Напомним, специалист уже дважды возглавлял команду и вернулся в июле 2021 года, успешно выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании в первом сезоне после возвращения.

После 16-ти туров Ла Лиги Реал идет на втором месте, набрав 39 очков.

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