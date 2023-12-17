Хавбек Манчестер Юнайтед на следующей неделе пройдет медосмотр для Айнтрахта
Нидерландец сменит клубную прописку.
По последним данным издания BILD Sport, хавбек Донни ван де Бек из Манчестер Юнайтед крайне близок к переходу в Айнтрахт.
Проведение медицинского осмотра нидерландского полузащитника запланировано на начало следующей недели.
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По окончании аренды, Айнтрахт может выкупить 26-летнего игрока за менее 10 миллионов евро, несмотря на предыдущие утверждения относительно 15 миллионов.
Напомним, ван де Бек выступает за Манчестер Юнайтед с 2020 года, перейдя из Аякса за 39 млн евро.
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