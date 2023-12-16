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Тен Хаг назвал цель Манчестер Юнайтед после вылета из Лиги чемпионов

Специалист назвал плюсы после провала в еврокубках.
Сегодня, 13:35
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался о задачах команды.

По словам специалиста, команда должна попасть в Лигу чемпионов по итогу текущего сезона АПЛ.

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"Наша цель – топ-4 АПЛ. У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка уменьшится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами" , – приводит слова Тен Хага The Telegraph.

Напомним, Манчестер Юнайтед завершил еврокубковые выступления в этом сезоне, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место, имея 27 баллов после 16 игр. Следующий матч "красные дьяволы" проведут завтра, 17 декабря. Соперником команды Тен Хага станет Ливерпуль.

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