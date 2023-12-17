Де Дзерби назвал лучшую команду АПЛ в этом сезоне

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби назвал лучший клуб АПЛ в нынешней кампании.

"Я разочарован результатом матча с Арсеналом, но не другим. Мы заслужили поражение. Арсенал играл гораздо лучше нас. Они заслуживали победы. Между двумя командами была слишком большая разница.

Они провели отличную игру. Мы очень страдали. Мы хорошо защищались, чувствовали себя хорошо. Сегодня они сыграли гораздо лучше.

Во втором тайме у нас была возможность забить трижды. Возможно, могло быть иначе, но мы не заслужили ни одного очка. Арсенал провел великолепную игру. Мы должны это принять".

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"Нужно быть честными и поздравить Арсенал. Я считаю, что они – лучшая команда Премьер-лиги этого сезона.

Я очень горжусь игроками. Они сегодня бились как львы. Мы не привыкли к такой игре. Мы привыкли к большему владению мячом, шансам забить, большему контролю над игрой. Честно говоря, сегодня было тяжело.

У Арсенала было больше времени для подготовки к этой игре. Многие их игроки стартового состава не играли во вторник", – сказал Де Дзерби в интервью ВВС.

Напомним, Арсенал на своем поле добыл уверенную победу над Брайтоном со счетом 2:0.

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