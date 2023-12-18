Моуриньо рассказал о том, почему он позволил Де Брюйне покинуть Челси

Кевин Де Брюйне не просто так считается одним из лучших полузащитников своего поколения. Однако его период карьеры в Челси нельзя назвать успешным.

Попав в Лондон в молодом возрасте бельгиец не смог закрепиться в составе команды, которой руководил Жозе Моуриньо.

Недавно португалец раскрыл подробности тех времен, когда Де Брюйне хотел уйти в аренду, но он его не отпустил, и чем это все закончилось, также добавив в эту историю схожий сценарий с Мохамедом Салахом.

"Мы поехали на предсезонку в Азию. Мы были в Индонезии, Таиланде, а Кевин собирался уйти в аренду в немецкий клуб. Я сказал клубу: "Нет, я не хочу отпускать его в аренду, я хочу, чтобы он остался со мной". Он остался со мной и начал сезон АПЛ в стартовом составе", - цитирует тренера Ромы Фабрицио Романо.

"После этого мы сыграли Суперкубок УЕФА в Праге против Баварии и он в том матче не играл. Затем, на следующий день, он захотел уйти".

Источник: Getty Images

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"Мы сыграли второй матч сезона АПЛ против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд и мы сыграли вничью 0:0. Он был на скамейке и сыграл некоторые минуты, но ему этого было недостаточно, так что он захотел уйти".

"Когда ты в Челси и хочешь уйти, уходи, придет другой. Они были детьми, которые не могли ждать. Их карьеры говорят, что они были правы, но это не зависело от меня. Возможно, кто-то скажет, что я выжил их из команды, но не они".

Напомним, что Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в матче первого тура АПЛ против Бернли (3:0).

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