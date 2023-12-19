"Будет одним из лучших": бывший тренер Чеха и Касильяса расхвалил Трубина

Тренер вратарей Сильвинью прокомментировал игру Анаталия Трубина за Бенфику.

По словам специалиста, который тренеровал Жулио Сезара, Икера Касильяса и Петра Чеха, украинец имеет потенциал одним из лучших в мире.

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"Он придал уверенности не только защите, но и полузащите. Это все делает игру лучше. Он вратарь, заслуживающий играть в этом клубе. Бенфика получила вратаря, который будет одним из лучших в мире.

Мало кто способен на сейв, который он совершил против Браги. У него отличная подвижность, ловкость. И это несмотря на два метра роста. Он очень быстро среагировал, когда уже начал падать в другую сторону, сумел отразить крайне сложный удар, что принесло Бенфике дополнительные два очка.

В то же время есть некоторые детали, которые нужно улучшить. Это игра на выходах, как он идет в стыки, и какие позиции занимает в некоторых моментах. Это мелочи, которые бывают потому, что он еще молод. Но вряд ли кто еще сомневается в его потенциале", – приводит слова тренера Record.

В текущем сезоне Трубин провел во всех турнирах за Бенфику 18 матчей, пропустив 16 голов, а в семи поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее тренер Бенфики выразил восторг Трубиным.

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