"Он вырос, отличный игрок": Тренер Бенфики выразил восторг Трубиным

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт восторженно оценил игру украинца Анатолия Трубина в гостевом матче 14-го тура чемпионата Португалии против Браги.

Украинский голкипер был признан лучшим игроком этого поединка и помог лиссабонской команде одержать победу со счетом 1:0.

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"Я считаю, что в его игре были хорошие моменты, он отлично действовал ногами на последнем рубеже, что очень важно. Он уверенно играл во время прострелов, а также в нужный момент выполнял передачи партнерам на этапе перехода в атаку. Он принимал правильные решения. Особенно в первом тайме он был очень хорош.

Трубину нужна была уверенность в первых матчах, сейчас он ее набрался, он вырос, и я считаю, что он отличный игрок. Мы очень довольны им, он провел прекрасную игру", - приводит слова Шмидта A Bola.

Отметим, что в текущем сезоне Трубин провел во всех турнирах за Бенфику 18 матчей, пропустив 16 голов, а в семи поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер.

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