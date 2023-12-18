В рамках 14-го тура чемпионата Португалии лиссабонская Бенфика победила Брагу со счетом 1:0.

Соперник "орлов" провел хороший поединок, имев ряд шансов, чтобы отличиться, но со всей их угрозой справился украинский голкипер Анатолий Трубин.

За это портал WhoScored вознаградил Трубина, сделавшего 6 сейвов, оценкой в 8.2 балла и званием лучшего игрока матча.

Читай также: Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага

Отметим, что после 14 сыгранных матчей Бенфика с 33 очками в активе возглавляет турнирную таблицу португальской лиги, однако, у Спортинга, идущего вторым матч в запасе и всего на 2 пункта меньше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!