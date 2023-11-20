Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер

Агент голкипера сборной Украины Анатолия Трубина Юрий Данченко рассказал, почему его клиент летом перешел из Шахтера в Бенфику, а не в миланский Интер, который также был заинтересован в его подписании.

Представитель вратаря отметил, что тогда лиссабонский клуб был более настойчивым, но не исключил появление своего подопечного в чемпионате Италии в будущем.

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"Что касается переговоров по Трубину, скажем так, Бенфика была более настойчива и убедительна, поэтому мы с Анатолием приняли это решение, исходя из этого.

Чемпионат Италии - один из крупнейших в мире. Если хочешь расти и достигать целей, выигрывать трофеи, то надо играть в сильных командах и чемпионатах: в Италии много сильных команд, в том числе Интер. Мы сделаем все, что сможем, и тогда произойдет то, чего хочет Бог", - приводит слова агента Sportitalia.

Отметим, что в нынешнем сезоне Трубин провел в составе Бенфики во всех турнирах 12 матчей, в которых пропустил 11 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Трубин сделал особенный подарок известному инсайдеру.

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