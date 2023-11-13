"Вот что значит Бенфика": Трубин эмоционально отреагировал на драматичную победу в дерби

Команда украинца совершила камбек в поединке со Спортингом.

В воскресенье, 12 ноября, Бенфика в рамках 11-го тура чемпионата Португалии одержала невероятную победу в лиссабонском дерби со Спортингом.

"Орлы" пропустили перед перерывом, но в начале второго тайма получили численное преимущество после удаления в команде соперника, а в компенсированное к матчу время вырвали три очка благодаря голам на 90+4 и 90+7 минутах.

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Ворота Бенфики в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, а после игры эмоционально отреагировал на успех своей команды.

"Вот что значит Бенфика. Верить до последней секунды и работать до конца.

Эта победа - лучшее перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками", - написал Трубин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Трубин сделал особенный подарок известному инсайдеру.

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