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Бенфика - Спортинг 2:1: обзор матча и результат игры 12.11.2023

Анатолий Трубин сыграл неуверенно в моменте с пропущенным голом, однако его одноклубники смогли исправить ситуацию.
Сегодня, 00:40
Мортен Хьюлманд и Жоау Невеш / Getty Images
Мортен Хьюлманд и Жоау Невеш / Getty Images

Воскресенье, 12 ноября, получился по-настоящему днем футбольных противостояний.

Последним поединком игрового дня из этой категории стало дерби Лиссабона между Бенфикой и Спортингом.

В первом тайме, несмотря на номинальный статус гостей, преимуществом владели "львы" Рубена Аморима. И если в одном опасном моменте Анатолий Трубин, вновь вышедший в стартовом составе "орлов", справился с ударом, то во втором он был вынужден капитулировать.

Голом в раздевалку отметился форвард Спортинга Виктор Дьокереш - 25-летний швед мощно пробил в ближний угол, оставив не у дел украинского голкипера.

На старте второго тайма команда Рогера Шмидта получила подарок от соперника, так как за вторую желтую с поля был удален центрбек гостей Гонсалу Инасиу.

Но у Бенфики возникли серьезные проблемы с созданием моментов: за все время, что имелось у "орлов", они нанесли всего два удара в створ ворот соперника.

И все же третье попадание оказалось результативным. В добавленное время после подачи углового, на который прибежал Трубин, мяч попал к Жоау Невешу, который был в полном одиночестве и переправил мяч в сетку ворот гостей.

А спустя несколько минут хозяева поля смогли вырвать победу. Фредрик Аурснес прострелил на линию вратарской, Рафа Силва пропустил мяч между ног, а Каспер Тенгстедт пяткой переправил мяч в ворота.

Сначала боковой арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда, но после проверки от VAR главный арбитр указал на центр поля.

В итоге Бенфика в большинстве все же дожала Спортинг, завоевала победу и стала лидером чемпионата Португалии, обойдя "львов" лишь по дополнительным показателям.

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Статистика матча Бенфика - Спортинг 11-го тура Примейры

Бенфика - Спортинг 2:1
Голы: Невеш, 90+4, Тенгстедт, 90+8 - Дьокереш, 45.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 0,78
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 9 - 12

Бенфика: Трубин - А. Силва, Отаменди, Морату - Невеш, Флорентину (Тенгстедт, 64), Мариу (Гедеш, 87), Аурснес - Ди Мария, Муса (Кабрал, 64), Р. Силва.

Спортинг: Адан - Диоманде, Коатес, Инасиу - Эсгаю, Хьюлманд, Морита (Паулинью, 85), Реис (Сантуш, 73) - Эдвардс (Сен-Жюст, 57), Дьокереш, Гонсалвеш (Тринкау, 73).

Предупреждения: Мариу, Невес - Коатес, Инасиу, Эдвардс, Хьюлманд.

Удаление: Инасиу, 51 (Спортинг, вторая желтая карточка).

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