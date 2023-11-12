Интер - Фрозиноне 2:0: обзор матча и результат игры 12.11.2023

"Нерадзурри" не испытали серьезных проблем в игре с Фрозиноне.

В воскресенье, 12 ноября, в Милане на Джузеппе Меацца состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором Фрозиноне приехал в гости к Интеру.

Но погостить как следует у команды Эусебио Ди Франческо не получилось. Под занавес первого тайма его подопечные пропустили гол, который станет украшением всего сезона.

Федерико Димарко прорывался по левому флангу и, будучи в центре поля, он решился на удар, к которому абсолютно не был готов Стефано Турати.

А сразу после перерыва Хакан Чалханоглу добил оппонента, реализовав пенальти, после которого у команд было всего несколько моментов, чтобы забить.

Таким образом Интер продлевает свою победную серию до четырех матчей и возвращает себе лидерство Серии А, обойдя Ювентус на два очка. Фрозиноне остается двенадцатым, имея в активе 15 очков.

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Статистика матча Интер - Фрозиноне 12-го тура Серии А

Интер - Фрозиноне 2:0

Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 2,88 - 0,55

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 7 - 16

Интер: Зоммер - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис (Де Врей, 61), Барелла, Чалханоглу (Сенси, 81), Мхитарян (Фраттези, 69), Димарко (Аугусто, 81) - Тюрам (Арнаутович, 69), Мартинес.

Фрозиноне: Турати - Монтеризи, Околи, Маркицца - Ойоно, Маццителли (Брешианини, 33), Барренчеа (Касо, 82), Лирола (Ибрагимович, 55) - Суле, Куни (Шеддира, 55), Рейньер (Жоржи, 82).

Предупреждение: Брешианини.

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