Севилья - Бетис 1:1: обзор матча и результат игры 12.11.2023

В воскресенье, 12 ноября, в Европе состоялся еще один горячий поединок. На Рамон Санчес Писхуан прошло Севильское дерби между Севильей и Бетисом.

В последнее время команды не радуют зрителей голами, делая акцент на жестких фолах и потасовках. Не стал исключением и данный матч - команды на двоих совершили более трех десятков фолов.

Но и без голов они не обошлись, хотя первое взятие ворот состоялось лишь за 20 минут до финального свистка. Иско навесил со штрафного, Марко Дмитрович неуверенно сыграл на выходе,не отбив мяч как следует. Этим воспользовался Айосе Перес, в касание переправивший мяч в сетку ворот нервионцев.

А спустя семь минут зрители стали свидетелями настоящей красоты. Капитан Севильи Иван Ракитич решился на удар с 25 метров, который отправил мяч в дальний верхний угол - Фран Вьетес не дотянулся, чтобы спасти свою команду.

За оставшееся время команды не сумели определить победителя, что происходило с ними в двух предыдущих дерби в рамках Ла Лиги.

В итоге Севилья по-прежнему располагается в нижней части таблицы чемпионата Испании - тринадцатое место и двенадцать очков. Бетис же идет седьмым, заработав 21 очко.

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Статистика матча Севилья - Бетис 13-го тура Ла Лиги

Севилья - Бетис 1:1

Голы: Ракитич, 79 - Перес, 72.

Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 1,68

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 13 - 14

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 18 - 14

Севилья: Дмитрович - Навас (Санчес, 87), Баде, Гудель, Педроса - Соу (Мариано, 87), Сумаре, Окампос (Сусо, 73), Ракитич, Торрес (Лукебакио, 62) - Эн Несири.

Бетис: Вьетес - Бельерин, Песселья, Риад, Миранда (Абнер, 64) - Родригес, Хунке, Диао (Абде, 64), Иско, Перес - Виллиан Жозе (Энрике, 76).

Предупреждения: Гудель - Миранда.

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