В Барселоне высказались на тему выкупа контрактов Феликса и Канселу

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил о желании выкупить Жоау Феликса и Жоау Канселу.

"Агент обоих игроков и клубы, с которыми у нас хорошие отношения, уже дали нам понять, что нужно сделать, чтобы сделки были закрыты и Феликс и Канселу стали футболистами Барселоны".

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"Мы заинтересованы в том, чтобы эти игроки принадлежали нам. Посмотрим, что произойдет. Думаю, что это те сделки, которые удовлетворят все стороны", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, арендное соглашение игроков с Барселоной истекает летом 2024 года.

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