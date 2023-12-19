Хави высказался о перспективах Барселоны на сезон

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением касаемо перспектив клуба в данном сезоне.

"Мы потерпели неудачу, но мы будем бороться за все трофеи. Достаточно поднажать, время у нас еще есть. Если мы проиграем еще раз, будет очень сложно, но мы будем бороться за все титулы.

Я уверен в том, что делаю, я решителен и позитивен. Я несу максимальную ответственность, я оптимистично настроен и полон энтузиазма".

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"Думаю, мы можем провести отличный сезон. Иногда быть тренером Барсы бывает неприятно, но если ты хочешь быть элитным тренером, нужно смириться. Я верю в то, что мы делаем", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона занимает третье место, отставая от лидирующей Жироны на 9 баллов.

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