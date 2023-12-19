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Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии

"Красные дьяволы" готовы избавиться от футболистов.
Сегодня, 19:44
Каземиро и Санчо / Getty Images
Каземиро и Санчо / Getty Images

В январе несколько футболистов Манчестер Юнайтед рассматривают возможность перехода в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Директор клуба Джон Мерто провел переговоры о продаже игроков, включая Джейдона Санчо, Рафаэля Варана, Антони Марсьяля и Каземиро.

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Пока сделок не достигнуто, но МЮ планирует использовать вырученные средства для новых подписаний в январе.

Приоритетом клуба является продажа Санчо, в то время как ситуация с остальными игроками будет рассматриваться в дальнейших переговорах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Саудовская Аравия

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