Голкипер МЮ - персона года по версии BBC
Мари Ерпс получила престижную награду.
В Англии прошла ежегодная церемония BBC Sports Personality of the Year, которая в этом году состоялась в юбилейный 70-й раз.
Победу в главной номинации добыла футболистка Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мари Ерпс.
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Девушка, ставшая персоной года, опередила в голосовании известную британскую легкоатлетку Катарину Джонсон-Томпсон и крикетиста Стюарта Брода.
Cреди других номинаций стоит отметить, что главной спортивной звездой года был признан норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд.
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