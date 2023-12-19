Голкипер МЮ - персона года по версии BBC

В Англии прошла ежегодная церемония BBC Sports Personality of the Year, которая в этом году состоялась в юбилейный 70-й раз.

Победу в главной номинации добыла футболистка Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мари Ерпс.

Читай также: Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии

Девушка, ставшая персоной года, опередила в голосовании известную британскую легкоатлетку Катарину Джонсон-Томпсон и крикетиста Стюарта Брода.

Cреди других номинаций стоит отметить, что главной спортивной звездой года был признан норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!