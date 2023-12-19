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Голкипер МЮ - персона года по версии BBC

Мари Ерпс получила престижную награду.
Вчера, 23:27
Мари Ерпс / Getty Images
Мари Ерпс / Getty Images

В Англии прошла ежегодная церемония BBC Sports Personality of the Year, которая в этом году состоялась в юбилейный 70-й раз.

Победу в главной номинации добыла футболистка Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мари Ерпс.

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Девушка, ставшая персоной года, опередила в голосовании известную британскую легкоатлетку Катарину Джонсон-Томпсон и крикетиста Стюарта Брода.

Cреди других номинаций стоит отметить, что главной спортивной звездой года был признан норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия манчестер юнайтед

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