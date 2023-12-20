Экс-футболистка сборной Англии пришла на авторитетную премию в вызывающем наряде
Девушка Алекс Скотт также посетила мероприятие, однако, вместе с возлюбленной не позировала.
В Англии прошла юбилейная 70-я церемония вручения наград BBC Sports Personality of the Year.
Мероприятие посетили известные действующие и нынешние спортсмены, среди которых была экс-защитница сборной Англии Алекс Скотт, удивившая вызывающим нарядом.
Девушка решила не обтяживать себя "лишней" одеждой и пришла на церемонию без лифчика.
Читай также: Голкипер МЮ - персона года по версии BBC
Отметим, что Джесс Глинн, с которой официально встречается Скотт, также побывала на премии, однако, они с Алекс решили не позировать вместе на фото.
Также стоит сказать, что бывшая футболистка не впервые появляется на публике в подобном образе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!