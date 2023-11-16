Экс-футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера
Алекс Скотт появилась на публике в смелом образе.
В среду, 15 ноября, в Королевском оперном театре в Лондоне состоялась церемония вручения награды GQ "Человек года".
На мероприятии присутствовала бывшая футболиста сборной Англии Алекс Скотт.
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39-летняя спортсменка, которая ныне работает телеведущей, была одета в прозрачное платье, а особенность образа стало то, что она была без бюстгальтера.
Отметим, что Скотт состоит в отношениях с с поп-звездой Джесс Глинн.
Ранее сообщалось, что карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр FIFA.
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