Экс-футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера

Алекс Скотт появилась на публике в смелом образе.

Алекс Скотт на церемонии вручения награды GQ Человек года / Getty Images

В среду, 15 ноября, в Королевском оперном театре в Лондоне состоялась церемония вручения награды GQ "Человек года".

На мероприятии присутствовала бывшая футболиста сборной Англии Алекс Скотт.

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39-летняя спортсменка, которая ныне работает телеведущей, была одета в прозрачное платье, а особенность образа стало то, что она была без бюстгальтера.

Отметим, что Скотт состоит в отношениях с с поп-звездой Джесс Глинн.

Ранее сообщалось, что карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр FIFA.

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