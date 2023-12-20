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"Де**мо иногда случается": Мудрик трогательно обратился к Триппьеру

Украинец поддержал англичанина, который виновен в вылете из Кубка лиги.
Сегодня, 10:19
Мудрик забил Ньюкаслу / Getty Images
Мудрик забил Ньюкаслу / Getty Images

Полузащитник Челси Михаил Мудрик выразил поддержку защитнику Ньюкасла Кирану Трипьеру после поединка.

Украинский футболист опубликовал пост в Instagram-stories, поддержив англичанина, который ошибся во время гола и не забил пенальти.

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"Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Дерьмо иногда случается, но ты сильный футболист, что бы ни случилось", - написал Мудрик.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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