Байер установил абсолютный рекорд в немецком футболе

Команда Хаби Алонсо - единственный европейский коллектив без поражений в этом сезоне.

Байер стал первой командой в истории немецкого футбола, которая не проиграла 25 стартовых матчей.

Коллектив под руководством Хаби Алонсо разгромил Бохум, установив новый рекорд. В 25-ти стартовых матчах сезона "фармацевты" не проиграли ни разу.

Более того, в текущем сезоне Байер остался единственной командой, которая не проигрывала, у немецкого клуба 22 победы и 3 ничьих.

Впечатляют также и другие показатели. Байер забил 81 гол, а пропустил лишь 18, сумев сохранить ворота пустыми 11 раз.

После 16-ти туров команда Алонсо идет на первом месте с 42-мя очками, опережая Баварию на четыре пуннта. Мюнхенцы при этом имеют матч в запасе.

Ранее также сообщалось, что функционер Баварии жестко раскритиковал идею Суперлигу.

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