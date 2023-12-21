УАФ призвала не допустить проведения товарищеского матча россии с Сербией

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии с официальным письмом, в котором просит принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки россии путем привлечения ее команд к международным матчам.

Таким образом украинский руководящий футбольный орган отреагировал на намерение сербов провести товарищеский поединок со сборной страны-террориста.

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"От имени Украинской ассоциации футбола выражаем наивысшее уважение и благодарность за вашу солидарность с Украиной в наше тяжелое время борьбы с агрессией российского террористического государства за нашу независимость и безопасность Европы.

Данным письмом мы обращаемся к вам по поводу особой важности соблюдения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, национальных сборных или клубов, от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни войны в Украине в феврале 2022 года, а затем пролонгированного эквивалентными положениями в мае 2022 года по отношению к следующему сезону. Сейчас, когда война длится почти два года, крайне важно придерживаться этой позиции против агрессоров сильнее, чем когда-либо.

Согласно открытым источникам, недавно генеральный секретарь футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и россии. СМИ также цитируют, что сербская ассоциация получила официальное разрешение от УЕФА на эту игру и уже договорилась с рфс о проведении товарищеского матча 21 марта 2024 года в москве на стадионе динамо.

Мы в УАФ, представляя в данном случае все украинское общество, истощенное жестокой войной и безнаказанностью российских террористов, настаиваем на том, что в нынешних условиях нельзя проводить вышеупомянутые матчи и соответственно убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в одной форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит справедливой позиции ФИФА и УЕФА по изоляции агрессоров от мирового футбольного сообщества.

Мы также хотели бы обратить внимание коллег из футбольной ассоциации Сербии, что российское террористическое государство все еще продолжает совершать ужасные военные преступления в Украине, оказывая разрушительное влияние также на природу и экономику соседних стран, поэтому совершенно недопустимо позволять командам из россии возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира, поскольку это фактически означает сотрудничество с режимом террористов и поощрение его продолжать свои действия в дальнейшем.

Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры по предотвращению жестов поддержки россии путем привлечения ее команд к международным матчам", - говорится в письме на официальном сайте УАФ.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков на матче против Италии.

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