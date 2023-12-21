Довбик признан игроком матча Бетис - Жирона
Украинец своим голом принес команде важный один балл.
В четверг, 21 декабря, Бетис встретился с Жироной в рамках очередного матча чемпионата Испании. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
За гостей отличился форвард Артем Довбик, выведя свою команду вперед на 39-й минуте. Украинец отличился с пенальти.
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По итогам данной игры, Довбик был признан игроком матча по версии Ла Лиги. Футболист получил 682 голоса от фанатов, что составило 42,5% голосов.
Отметим, украинец провел на поле всего 64 минуты, отличившись помимо гола желтой карточкой за грубый фол.
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