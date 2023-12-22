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Немецкий топ-клуб усилится чемпионом Италии

Элиф Элмас перейдет в стан РБ Лейпциг.
Сегодня, 09:28
Элиф Эльмас / Getty Images
Элиф Эльмас / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг быстро нашел замену своей легенде Эмилю Форсбергу, который уйдет в МЛС уже зимой.

Как сообщает Фабрицио Романо, "быки" подпишут северомакедонского хавбека Элифа Эльмаса. Сумма трансфера 25 млн евро.

Вскоре футболист пройдет медобследование для своего нового клуба. Условия личного контракта уже согласованы.

В текущем сезоне Эльмас провел 11 матчей в составе Наполи, забив 2 гола, а в минувшей кампании завоевал с клубом чемпионство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи РБ Лейпциг

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