Суарес вскоре станет игроком Интер Майами

Уругваец перейдет в стан клуба МЛС на правах свободного агента.

Интер Майами усилится еще одним футболистом с мировым именем.

Как сообщает Фабрицио Романо, Луис Суарес вскоре станет игроком американского клуба. Он переберется в команду на правах свободного агента.

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Нападающий подпишет с коллективом Херардо Мартино контракт на год с возможностью продления еще на один год.

Последним клубом уругвайца на данный момент был бразильский Гремио, где в прошедшем сезоне он забил 26 голов и отдал 17 ассистов в 53 играх.

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