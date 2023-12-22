Суарес вскоре станет игроком Интер Майами
Уругваец перейдет в стан клуба МЛС на правах свободного агента.
Интер Майами усилится еще одним футболистом с мировым именем.
Как сообщает Фабрицио Романо, Луис Суарес вскоре станет игроком американского клуба. Он переберется в команду на правах свободного агента.
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Нападающий подпишет с коллективом Херардо Мартино контракт на год с возможностью продления еще на один год.
Последним клубом уругвайца на данный момент был бразильский Гремио, где в прошедшем сезоне он забил 26 голов и отдал 17 ассистов в 53 играх.
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