iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда мадридского Реала снялся в клипе известного испанского исполнителя

Рамос определился, чем займется после футбола.
Сегодня, 18:17
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос записал совместный трек с испанским исполнителем Los Yakis.

На песню NO ME CONTRADIGAS (Нет противоречий) сразу же вышел клип, в котором защитник Севильи также появился.

Если кто-то сомневался, что талантливый человек талантлив во всем, то Серхио - отличный пример. Защитник отлично исполнил свою партию.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти не против возвращения в Реал Варана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:52
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Европа19:41
Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги
19:35
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet
Европа19:29
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа19:19
Гол Роналду помог Ан-Насру обыграть Аль-Иттифак
Европа18:59
Тен Хаг поддержал Хейлунда: Дело не только в одном футболисте
Европа18:50
Почеттино высказался о зимних трансферах Челси
Другие страны18:31
Интер Майами объявил о переходе Суареса
Европа18:24
Барселону могут отстранить на пару лет из Лиги чемпионов
Европа18:17
Легенда мадридского Реала снялся в клипе известного испанского исполнителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK