Легенда мадридского Реала снялся в клипе известного испанского исполнителя

Рамос определился, чем займется после футбола.

Серхио Рамос записал совместный трек с испанским исполнителем Los Yakis.

На песню NO ME CONTRADIGAS (Нет противоречий) сразу же вышел клип, в котором защитник Севильи также появился.

Если кто-то сомневался, что талантливый человек талантлив во всем, то Серхио - отличный пример. Защитник отлично исполнил свою партию.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти не против возвращения в Реал Варана.

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