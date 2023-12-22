Легенда мадридского Реала снялся в клипе известного испанского исполнителя
Рамос определился, чем займется после футбола.
Серхио Рамос записал совместный трек с испанским исполнителем Los Yakis.
На песню NO ME CONTRADIGAS (Нет противоречий) сразу же вышел клип, в котором защитник Севильи также появился.
Если кто-то сомневался, что талантливый человек талантлив во всем, то Серхио - отличный пример. Защитник отлично исполнил свою партию.
Ранее также сообщалось, что Анчелотти не против возвращения в Реал Варана.
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