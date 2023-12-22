Экс-тренер МЮ может получить работу в Турции
Сульшер интересен Бешикташу.
Оле-Гуннар Сульшер может возглавить турецкий клуб, пишет Ягиз Сабунчуглу.
Бывший наставник МЮ все еще находится без работы после своей отставки в 2021 году.
Согласно информации турецкого инсайдера, в услугах норвежского специалиста заинтересован Бешикташ, который уже связалася с Оле-Гуннаром.
Клуб предлагает специалисту контракт на полтора года, пока неизвестно, примет ли Сульшер предложение.
Ранее также Ди Лаурентис признался, что с предыдущим тренером Наполи надо было расстаться гораздо раньше.
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