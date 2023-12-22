Экс-тренер МЮ может получить работу в Турции

Оле-Гуннар Сульшер может возглавить турецкий клуб, пишет Ягиз Сабунчуглу.

Бывший наставник МЮ все еще находится без работы после своей отставки в 2021 году.

Согласно информации турецкого инсайдера, в услугах норвежского специалиста заинтересован Бешикташ, который уже связалася с Оле-Гуннаром.

Клуб предлагает специалисту контракт на полтора года, пока неизвестно, примет ли Сульшер предложение.

Ранее также Ди Лаурентис признался, что с предыдущим тренером Наполи надо было расстаться гораздо раньше.

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