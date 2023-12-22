Президент Наполи признался, что Руди Гарсию стоило уволить еще во время презентации

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о Руди Гарсии.

"На презентации я должен был сказать: "Я представил вам его, а теперь он уходит". Он сказал мне, что не знал, что собой представляет Наполи, не видел ни одной игры. Он повторил это несколько раз".

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"Было бы достаточно, если бы Гарсия сохранил тот футбол, который поставил Спаллетти. Вместо этого он потребовал, чтобы я уволил отличного тренера, чтобы привести кого-то своего", – заявил Де Лаурентис в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, Гарсия возглавил Наполи этим летом и был уволен уже в середине ноября.

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