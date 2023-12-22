Президент Наполи объявил о продаже одного из игроков

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о грядущем трансфером окне.

"Будут как минимум три трансфера. Мне нужно усилить защиту центральным и правым защитником, чтобы иметь дублера для Ди Лоренцо. А потом возьмем полузащитника, может быть, двоих.

Элиф Элмаз уже продан. Он тот, кто всегда хочет играть. Он не понимал, что ты футболист стартового состава, даже если не играешь 90 минут".

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"Петр Зелински сказал, что хочет остаться в Неаполе на всю жизнь. Но между словами и действиями стоит то, что, будучи поляком, он в определенной степени интересуется солнцем и морем. Возможно, он больше привык к определенным туманам.

Что касается нового контракта Виктора Осимхена, то я уже говорил, но повторю снова: мы на завершающей стадии", - сказал Де Лаурентис в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Элмаз продолжит карьеру в РБ Лейпциг.

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