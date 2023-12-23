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Камень преткновения: В Барселоне споры из-за вопроса о выкупе Феликса

В столице Каталонии никак не могут определиться с судьбой игрока.
Сегодня, 00:30
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

В Барселоне дискуссируют о будущем арендованного нападающего Жоау Феликса.

Согласно информации издания As, мнения в руководстве клуба разделились из-за нестабильности игрока и предложенных тактических изменений главного тренера Хави.

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Некоторые сомневаются в покупке Феликса из-за финансовых требований Атлетико, однако президент Жоан Лапорта поддерживает идею сохранить игрока в команде.

В текущем сезоне на счету 24-летнего португальца три гола и два ассиста в 15-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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