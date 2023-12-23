Фрозиноне - Ювентус: результат матча

В субботу, 23 декабря, в рамках 17-го тура Серии А Фрозиноне принимал Ювентус.

Гости сразу же начали безумное давление, у ворот Фрозиноне появлялись момент за моментом, пока на 12-й минуте молодой Йылдыз не открыл счет. После этого "бьянконери" ослабили давление и игра в целом выровнялась, более в первом тайме ничего интересного не происходило.

А вот второй тайм начался с быстрого гола Фрозиноне Баэс идеально реализовал свой шанс. Аллегри пришлось сделать ряд тактических замен, чтобы спасти игру, и, забегая наперед, ему это удалось. Благодаря опытному Влаховичу Юве снова стал более агрессивен в атаке, но вырвать победу удалось почти под самый занавес поединка.

Статистика матча Фрозиноне - Ювентус 17-го тура Серии А

Фрозиноне - Ювентус 1:2

Голы: Баэс, 51 - Йылдыз, 12, Влахович, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 0.95

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 8 - 8

Фолы: 6 - 12

Атаки: 108 - 85

Фрозиноне: Турати - Романьоли, Монтеризи, Лузуарди - Лирола (Баэс, 30; Квернадзе, 79), Гарритано (Харруи, 69), Джелли, Брешианини, Барренечеа, Соуле - Кайо Жорже (Шеддира, 69).

Ювентус: Шченсны - Камбьязо (Веа, 69), Алекс Сандро (Гатти, 27), Данило, Бремер - Костич (Айлинг, 54), Рабьо, Локателли (Николусси-Кавилья, 54), Маккенни - Йылдыз (Влахович, 55), Милик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!