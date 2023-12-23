Английский клуб следит за юным украинским талантом - источник

Максим Стрюков может перебраться в АПЛ.

Брайтон Роберто Де Дзерби просматривал украинского защитника, утверждает LEGIONERS.UA.

Речь идет о 18-летнем Максиме Стрюкове, который выступает за Ганновер U-19. Скауты "чаек" присутствовали на матче против Ганзы, в котором защитник сделал два ассиста.

Стрюков - воспитанник Руха, но после полномасштабного вторжения переехал в Германию, где заключил контракт с Ганновером.

Соглашение Максима с немецким клубом истекает в 2024 году, потому Брайтон может попытаться подписать игрока уже в январе.

Ранее также сообщалось, что Мудрик навестил детскую больницу перед Рождеством.

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