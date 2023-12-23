Подарки на Рождество: Мудрик вместе с футболистами Челси навестил детей в больнице Лондона
Лондонцы поддержали детей.
Игроки Челси приняли участие в благотворительной акции.
Михаил Мудрик вместе с одноклубниками Конором Галлахером, Бенуа Бадиашилем и Джордже Петровичем посетили лондонскую больницу C&W Hospital накануне Рождества.
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Футболисты подарили детям клубную атрибутику, а также сделали фото на память.
Свой следующий матч Челси проведет в воскресенье, 24 декабря, против Вулверхэмптона.
Ранее сообщалось, что футболисты Манчестер Сити посетили детскую больницу, осчастливив детей.
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