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Широкие улыбки и слезы радости: футболисты Манчестер Сити посетили детскую больницу

"Горожане" принимают участие в благотворительном проекте.
Сегодня, 16:00
Манчестер Сити посетил детей в больнице / The Sun
Манчестер Сити посетил детей в больнице / The Sun

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл Црвену Звезду (3:2).

Перед поединком английский клуб принял участие в благотворительной акции.

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"Горожане" участвуют в рождественском проекте "Сити", который помогает молодежи Манчестера. Проект предназначен для улучшения психического и физического здоровья.

Дети были счастливы и даже шокированы увидеть своих любимцев, которые провели с ними время.

Ранее сообщалось, что французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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