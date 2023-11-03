Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона

Клуб французской Лиги 2 ФК Париж запустил беспрецедентную инициативу.

Как сообщает пресс-служба столичного коллектива. на домашние матчи всех команд клуба, включая мужские команды всех возрастов и женскую команду, болельщиков будут пускать бесплатно. Акция продлится до конца сезона-2023/24.

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"Это первый серьезный шаг для профессионального футбольного клуба в Европе и даже в мире.

Хотя модель бесплатных мест была недавно запущена в Германии, она касается лишь ограниченного числа мест на стадионе и не распространяется на все матчи, включая матчи женской команды", - говорится в заявлении ФК Париж.

Отметим, что пример, на который отсылаются парижане в своем пресс-релизе касается немецкого клуба Фортуна Дюссельдорф. Данный клуб пускал фанатов бесплатно на первые три домашних матча в текущем сезоне и собираются постепенно выйти на модель, при которой болельщики смогут посещать бесплатно все матчи.

Стоит сказать, что ФК Париж на данный момент занимает 16 место во втором французском дивизионе

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