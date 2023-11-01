"Это позор": Экс-игрок ПСЖ раскритиковал решение наградить Месси Золотым мячом

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен высказался об итогах церемонии вручения Золотого Мяча-2023.

Ротен заявил, что Месси не достоин награды, ведь не был лучшим даже в своем клубе.

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"Это позор! Конечно, это позор! По мне, так Холанд должен был его выиграть. В период с августа 2022 года по июнь 2023 года по каким критериям мы считаем, что Месси лучше остальных? В принципе, нет такого критерия, по которому он был бы номером один.

Если говорить о трофеях, то он уступает Холанду, даже если тот выиграл чемпионат мира. Холанд выиграл все с "Манчестер Сити", и, конечно, нельзя сравнивать на основе чемпионата мира, потому что Холанд - норвежец.

Холанд побил все рекорды. Даже в ПСЖ Месси не был на голову выше остальных. Он даже не был лучшим игроком в клубе. Это проблематично, что парень, который получает Золотой мяч, который должен быть лучшим игроком в мире, даже не был лучшим игроком в своем клубе.

В течение трех или четырех лет Месси не был лучшим игроком в мире. Мы должны прекратить это безумие. И за эти четыре года он выиграл два Золотых мяча. Так что для меня это позор. Я не могу поверить своим глазам", - заявил Ротен.

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